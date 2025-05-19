Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Франции проиграла Словении на ЧМ-2025 и покинула элитный дивизион

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала словенская сборная со счётом 3:1.

В составе национальной команды Франции единственную шайбу на свой счёт записал Тим Бозон. В составе сборной Словении голами отметились Жан Ежовсек, Ник Симшич и Матиц Тёрёк.

После этого поражения Франция осталась на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетела из элитного дивизиона.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.