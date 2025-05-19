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Франция — Словения, результат матча 19 мая 2025, счет 1:3, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Франции проиграла Словении на ЧМ-2025 и покинула элитный дивизион
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Франции и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу одержала словенская сборная со счётом 3:1.

ЧМ-2025 . Группа A
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Словения
0:1 Ежовсек (Машич, Капель) – 09:22 (pp)     0:2 Симшич (Капель, Махковец) – 16:21     1:2 Бозон (Тексье) – 58:05     1:3 Тёрёк – 59:45    

В составе национальной команды Франции единственную шайбу на свой счёт записал Тим Бозон. В составе сборной Словении голами отметились Жан Ежовсек, Ник Симшич и Матиц Тёрёк.

После этого поражения Франция осталась на восьмом месте в группе и, таким образом, вылетела из элитного дивизиона.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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