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Робинсон ударил Радулова кулаком в голову во время потасовки после финальной сирены

Робинсон ударил Радулова кулаком в голову во время потасовки после финальной сирены
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Завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

После финальной сирены форвард челябинской команды Чарльз Робинсон и нападающий «Локомотива» Александр Радулов устроили потасовку, в ходе которой американский хоккеист ударил россиянина кулаком в голову.

ВИДЕО

Напомним, 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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