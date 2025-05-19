Робинсон ударил Радулова кулаком в голову во время потасовки после финальной сирены

Завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-1.

После финальной сирены форвард челябинской команды Чарльз Робинсон и нападающий «Локомотива» Александр Радулов устроили потасовку, в ходе которой американский хоккеист ударил россиянина кулаком в голову.

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Напомним, 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.