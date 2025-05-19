«Парень на правильном пути». Пачкалин — о Лукьянцеве, проведшем 100-й матч за сезон

Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин поделился мнением о нападающем красно-белых Сергее Лукьянцеве, который провёл 100-ю встречу за сезон, выступая за МХК «Спартак» в четвёртом матче финальной серии Кубка Харламова со «СКА-1946».

— Хотел бы узнать ваше мнение о Сергее Лукьянцеве. Молодой парень вчера провёл 100-й матч в сезоне.

— Я понимаю, что нагрузка большая для него. Но он молодец, он старается. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда! Сергей потому и сыграл, что он молодой, быстро восстанавливается. У него есть и мастерство, и желание побеждать, а это дорогого стоит! Я думаю, что парень на правильном пути, будет играть и радовать своей игрой нас, ветеранов своего «Спартака» (улыбается), — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.