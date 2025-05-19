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«Парень на правильном пути». Пачкалин — о Лукьянцеве, проведшем 100-й матч за сезон

«Парень на правильном пути». Пачкалин — о Лукьянцеве, проведшем 100-й матч за сезон
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Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин поделился мнением о нападающем красно-белых Сергее Лукьянцеве, который провёл 100-ю встречу за сезон, выступая за МХК «Спартак» в четвёртом матче финальной серии Кубка Харламова со «СКА-1946».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

— Хотел бы узнать ваше мнение о Сергее Лукьянцеве. Молодой парень вчера провёл 100-й матч в сезоне.
— Я понимаю, что нагрузка большая для него. Но он молодец, он старается. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда! Сергей потому и сыграл, что он молодой, быстро восстанавливается. У него есть и мастерство, и желание побеждать, а это дорогого стоит! Я думаю, что парень на правильном пути, будет играть и радовать своей игрой нас, ветеранов своего «Спартака» (улыбается), — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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