«Сан-Хосе» подписал контракт с форвардом Егором Афанасьевым на один год

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир объявил в понедельник, 19 мая, что клуб подписал однолетний контракт с российским нападающим Егором Афанасьевым на общую сумму $ 800 тыс.

Ранее стало известно, что 24-летний хоккеист и ХК ЦСКА достигли соглашения о прекращении действия контракта. Отмечается, что спортивные права на хоккеиста остаются за клубом.

Афанасьев выступал за ЦСКА в сезонах-2020/2021 и 2024/2025. Всего форвард сыграл в КХЛ 80 матчей и набрал 31 очко — забросил 11 шайб и отдал 20 результативных передач.

Форвард вернулся в ЦСКА из Северной Америки в минувшее межсезонье. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Шаркс». В НХЛ Афанасьев сыграл 19 встреч и забил один гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.