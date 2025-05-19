Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором» в четвёртом матче серии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1, 3-1).

— Концовка нервозная получилась. Парни молодчики, готовимся дальше.

— Удивило решение Фрейза вот так принести пять минут большинства. Как отреагировали на этот момент?

— Это ситуационный момент, Байрон попал. Там до этого можно было чуть по-другому играть. Это игра, если бы да кабы, столько всяких нюансов, в какую сторону всё перевернётся. Разберёмся с парнями, скорректируем, но это хоккей.

— Эмоциональные качели в концовке займут в вашей коллекции тревожных моментов особое место?

— Сами себе «привезли» эти моменты. Сила команды – в правильной реакции на ситуацию, четвёрка здорово отработала, гол забили. Нужно всё-таки искать позитив. Не в плане, что не помнить негатив – его исправлять, корректировать, но всё равно же в хоккей играем, чтобы получать удовольствие, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.