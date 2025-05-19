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Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором» в четвёртом матче серии

Никитин прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором» в четвёртом матче серии
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Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

— Концовка нервозная получилась. Парни молодчики, готовимся дальше.

— Удивило решение Фрейза вот так принести пять минут большинства. Как отреагировали на этот момент?
— Это ситуационный момент, Байрон попал. Там до этого можно было чуть по-другому играть. Это игра, если бы да кабы, столько всяких нюансов, в какую сторону всё перевернётся. Разберёмся с парнями, скорректируем, но это хоккей.

— Эмоциональные качели в концовке займут в вашей коллекции тревожных моментов особое место?
— Сами себе «привезли» эти моменты. Сила команды – в правильной реакции на ситуацию, четвёрка здорово отработала, гол забили. Нужно всё-таки искать позитив. Не в плане, что не помнить негатив – его исправлять, корректировать, но всё равно же в хоккей играем, чтобы получать удовольствие, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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