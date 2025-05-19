«Должно быть чутьишко». Никитин — о ключевом меньшинстве в концовке матча финала КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о ключевом меньшинстве в концовке четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1, 3-1).

— Когда Фрейз удалился, вам сложно было определить четвёрку, которая будет на льду? И что чувствует тренер, когда один из этой четвёрки забивает в пустые из своей зоны?

— Банально сказать, что это моя работа. Не следить – забили гол, не забили… Как говорил Виктор Васильевич, у тренера должно быть чутьишко, кого выпустить. Поверьте, это не всегда работает, иногда даже в 100-процентных ситуациях. Сегодня сработало, парни молодчики, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.