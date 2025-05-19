«Должно быть чутьишко». Никитин — о ключевом меньшинстве в концовке матча финала КХЛ
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о ключевом меньшинстве в концовке четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1, 3-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5) 0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5) 1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5) 1:3 Алексеев – 59:40 (en)
— Когда Фрейз удалился, вам сложно было определить четвёрку, которая будет на льду? И что чувствует тренер, когда один из этой четвёрки забивает в пустые из своей зоны?
— Банально сказать, что это моя работа. Не следить – забили гол, не забили… Как говорил Виктор Васильевич, у тренера должно быть чутьишко, кого выпустить. Поверьте, это не всегда работает, иногда даже в 100-процентных ситуациях. Сегодня сработало, парни молодчики, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2025
-
21:38
-
21:33
-
21:26
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:32
-
20:25
-
20:22
-
20:18
-
20:10
-
19:56
-
19:44
-
19:42
-
19:28
-
19:06
-
18:32
-
18:26
-
18:14
-
17:50
-
17:40
-
17:18
-
16:58
-
16:44
-
16:10
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00