Никитин — о 3-1 в финале: тем и интересен хоккей, никто не знает, как будет дальше

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о счёте 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором». Ярославская команда одержала третью победу в серии и находится в шаге от победы в финале.

— Счёт 3-1 в серии соответствует игре, которая была показана командами?

— У меня в карьере достаточно моментов, когда счёт соответствует, не соответствует. Вообще, это не имеет значения. Статистика есть статистика.

— Один шаг до чемпионства. Мы видели, как с «Авангардом» вы отдавали серию с 3-1. Понимаете, как залезть в голову игрокам, чтобы этого не повторилось?

— Мне кажется, наоборот, не надо никуда залазить, парни просто должны этот опыт прожить сами. Что там залазить?

— Но опыта с «Авангардом» хватило, чтобы они сейчас по-другому к этому шансу отнеслись?

— С моей стороны можно всё говорить, игра покажет. То, что мы стали опытнее, — это однозначно, и не потому, что выиграли или играли такие матчи. Как мужчина, пока не пройдёт определённые стадии развития… Наша команда эти стадии так же проходит. Но опять же, тем и интересен хоккей, что никто не знает, как будет дальше.

— Шайбу Николаева увидели с лавки или для вас стало удивлением, что судьи засчитали её после звонка из «военной комнаты»?

— Сейчас правила позволяют тренерам вообще за этим не следить. У меня работы хватает на лавке, смысл переживать? Болельщики переживают, у меня другая работа, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.