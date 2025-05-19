«Торпедо-Горький» одержало вторую победу над «Химиком» в финальной серии плей-офф ВХЛ

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России, в котором местный «Химик» принимал на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Победу одержали гости со счётом 6:3 и повели в серии — 2-0.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Прохор Корбит, Данил Пивчулин и Егор Чезганов. В составе нижегородцев голы на свой счёт записали Даниил Омелюсик, Артём Мисников, Глеб Чесноков, Даниил Ильин и Егор Виноградов.

Борьба в финальной серии Кубка чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующая встреча состоится 19 мая в Воскресенске.