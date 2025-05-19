«Торпедо-Горький» одержало вторую победу над «Химиком» в финальной серии плей-офф ВХЛ
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России, в котором местный «Химик» принимал на своём льду «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Победу одержали гости со счётом 6:3 и повели в серии — 2-0.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
19 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
3 : 6
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Омелюсик (Конюшков, Чефанов) – 01:54 (5x5) 0:2 Мисников (Опалев, Конюшков) – 13:35 (5x5) 0:3 Чесноков (Уткин, Кодола) – 15:43 (5x5) 1:3 Корбит (Пивчулин) – 17:01 (5x5) 1:4 Ильин (Орлович-Грудков, Артамонов) – 44:00 (5x4) 2:4 Пивчулин (Савиков, Корбит) – 46:52 (5x5) 2:5 Виноградов (Мисников, Опалев) – 50:15 (5x5) 3:5 Чезганов (Костенко) – 52:36 (5x4) 3:6 Виноградов (Мисников) – 58:28 (en)
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Прохор Корбит, Данил Пивчулин и Егор Чезганов. В составе нижегородцев голы на свой счёт записали Даниил Омелюсик, Артём Мисников, Глеб Чесноков, Даниил Ильин и Егор Виноградов.
Борьба в финальной серии Кубка чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед. Следующая встреча состоится 19 мая в Воскресенске.
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