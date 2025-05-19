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Гру прокомментировал поражение «Трактора» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Гру прокомментировал поражение «Трактора» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

— В финале нужно уметь создавать важные эпизоды, которые будут в итоге решать игру. У соперника это получается, а у нас — нет. У нас были моменты, но то пас не приходит в клюшку, то бросок не получается, это и сделало разницу.

— Что нужно сделать, чтобы переломить серию? В моментах «Трактор» смотрелся обречённым.
— После второго периода по броскам было 14-14. Если мы не создавали моменты, то так нельзя сказать и про соперника. На льду не было пространства и времени, обе команды шли в давление, нашими ошибками соперник воспользовался. Нельзя не отметить неудачный отскок от клюшки Шабанова. У нас случались моменты, однако не было самых важных.

— Что сейчас происходит с Шабановым?
— Мне казалось, что в концовке шайба не коснулась его клюшки, просто перескочила. Он показал себя в первом матче, заработал 1+1, после этого против него начали жёстко играть. Мне нравятся его старание, соревновательность, ему всего 24 года, он ещё учится. Он играет против команды, у которых взрослые защитники, почти все 30+, Радулову – 39, Шабанову – 24. Шаби старается в каждой смене, мне нравится его рвение к победе, он стремится себя показать, это признак хорошего игрока, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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