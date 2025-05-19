Гру прокомментировал поражение «Трактора» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.

— В финале нужно уметь создавать важные эпизоды, которые будут в итоге решать игру. У соперника это получается, а у нас — нет. У нас были моменты, но то пас не приходит в клюшку, то бросок не получается, это и сделало разницу.

— Что нужно сделать, чтобы переломить серию? В моментах «Трактор» смотрелся обречённым.

— После второго периода по броскам было 14-14. Если мы не создавали моменты, то так нельзя сказать и про соперника. На льду не было пространства и времени, обе команды шли в давление, нашими ошибками соперник воспользовался. Нельзя не отметить неудачный отскок от клюшки Шабанова. У нас случались моменты, однако не было самых важных.

— Что сейчас происходит с Шабановым?

— Мне казалось, что в концовке шайба не коснулась его клюшки, просто перескочила. Он показал себя в первом матче, заработал 1+1, после этого против него начали жёстко играть. Мне нравятся его старание, соревновательность, ему всего 24 года, он ещё учится. Он играет против команды, у которых взрослые защитники, почти все 30+, Радулову – 39, Шабанову – 24. Шаби старается в каждой смене, мне нравится его рвение к победе, он стремится себя показать, это признак хорошего игрока, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.