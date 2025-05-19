Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гру: ещё утром не было чёткого понимания, смогут ли сыграть Робинсон и Светлаков

Гру: ещё утром не было чёткого понимания, смогут ли сыграть Робинсон и Светлаков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, удовлетворён ли он возвращением нападающих челябинской команды Чарльза Робинсона и Андрея Светлакова в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:3, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

— Удовлетворены возвращением Робинсона и Светлакова?
— Я не знал, чего ждать, ещё утром у нас не было чёткого понимания, будут ли они играть. Они с утра только вышли на лёд. Они оба прибавляли по ходу встречи, но не были в своей 100-процентной форме. Вы могли заметить, я перевёл Робинсона на фланг, потому что он только вернулся.

— Почему не использовали тайм-аут при «6 на 4»?
— Из-за травмы Дронова была остановка игры, у нас было время, чтобы всё объяснить. У нас не идёт большинство, мы можем прибавить в этом компоненте, нужно что-то генерировать, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Гру прокомментировал поражение «Трактора» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android