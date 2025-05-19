Гру: ещё утром не было чёткого понимания, смогут ли сыграть Робинсон и Светлаков

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, удовлетворён ли он возвращением нападающих челябинской команды Чарльза Робинсона и Андрея Светлакова в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:3, 1-3).

— Удовлетворены возвращением Робинсона и Светлакова?

— Я не знал, чего ждать, ещё утром у нас не было чёткого понимания, будут ли они играть. Они с утра только вышли на лёд. Они оба прибавляли по ходу встречи, но не были в своей 100-процентной форме. Вы могли заметить, я перевёл Робинсона на фланг, потому что он только вернулся.

— Почему не использовали тайм-аут при «6 на 4»?

— Из-за травмы Дронова была остановка игры, у нас было время, чтобы всё объяснить. У нас не идёт большинство, мы можем прибавить в этом компоненте, нужно что-то генерировать, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.