Гру: ещё утром не было чёткого понимания, смогут ли сыграть Робинсон и Светлаков

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, удовлетворён ли он возвращением нападающих челябинской команды Чарльза Робинсона и Андрея Светлакова в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:3, 1-3).
— Удовлетворены возвращением Робинсона и Светлакова?
— Я не знал, чего ждать, ещё утром у нас не было чёткого понимания, будут ли они играть. Они с утра только вышли на лёд. Они оба прибавляли по ходу встречи, но не были в своей 100-процентной форме. Вы могли заметить, я перевёл Робинсона на фланг, потому что он только вернулся.
— Почему не использовали тайм-аут при «6 на 4»?
— Из-за травмы Дронова была остановка игры, у нас было время, чтобы всё объяснить. У нас не идёт большинство, мы можем прибавить в этом компоненте, нужно что-то генерировать, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 19 мая 2025
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