Гру: соперник создаёт шансы и пользуется ими, а у нас шайба отскакивает от клюшки

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина рассказал, есть ли ещё у челябинской команды резерв.

— Показалось, что «Трактор» выдал свой максимум. Есть ли ещё резерв?

— Нам придётся добавлять. Очевидно, что того, что мы сейчас показываем, недостаточно. Соперник — хорошая оборонительная команда, играют хладнокровно. В прошлом финале команда проиграла четыре встречи подряд, и они вынесли из этого уроки. Соперник создаёт шансы и ими пользуется, а у нас шайба отскакивает от клюшки. Не хочу как-то умалить заслуги «Локомотива», однако нам надо стараться больше.

— Вы говорили, что «Трактору» надо быть спокойным с шайбой и агрессивным — без неё. Работал ли этот план до первого гола «Локомотива»?

— Мы сегодня сделали много хороших вещей, пусть и не играли идеально. Нужно работать, чтобы отскоки играли нам на руку, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.