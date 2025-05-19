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Гру: соперник создаёт шансы и пользуется ими, а у нас шайба отскакивает от клюшки

Гру: соперник создаёт шансы и пользуется ими, а у нас шайба отскакивает от клюшки
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после поражения от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина рассказал, есть ли ещё у челябинской команды резерв.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

— Показалось, что «Трактор» выдал свой максимум. Есть ли ещё резерв?
— Нам придётся добавлять. Очевидно, что того, что мы сейчас показываем, недостаточно. Соперник — хорошая оборонительная команда, играют хладнокровно. В прошлом финале команда проиграла четыре встречи подряд, и они вынесли из этого уроки. Соперник создаёт шансы и ими пользуется, а у нас шайба отскакивает от клюшки. Не хочу как-то умалить заслуги «Локомотива», однако нам надо стараться больше.

— Вы говорили, что «Трактору» надо быть спокойным с шайбой и агрессивным — без неё. Работал ли этот план до первого гола «Локомотива»?
— Мы сегодня сделали много хороших вещей, пусть и не играли идеально. Нужно работать, чтобы отскоки играли нам на руку, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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