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Форвард «Трактора» Робинсон одним словом описал поражение команды

Форвард «Трактора» Робинсон одним словом описал поражение команды
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Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон одним словом описал поражение команды от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

«Поражение — это отстой, нужно найти способы вернуться в серию после 1-3. Второй гол «Локомотива» был важным, нам нужно было что-то менять, у соперника оказалось преимущество в две шайбы, нельзя забивать один гол за две минуты [до конца] и надеяться на лучшее. Нужно, чтобы все прилагали усилия, хоккей — командный вид спорта, нельзя играть 50 минут без голов. Нужно забивать первыми, это плотная серия, здесь всё очень близко. Я был готов играть сегодня», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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