Форвард «Трактора» Робинсон одним словом описал поражение команды

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон одним словом описал поражение команды от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Поражение — это отстой, нужно найти способы вернуться в серию после 1-3. Второй гол «Локомотива» был важным, нам нужно было что-то менять, у соперника оказалось преимущество в две шайбы, нельзя забивать один гол за две минуты [до конца] и надеяться на лучшее. Нужно, чтобы все прилагали усилия, хоккей — командный вид спорта, нельзя играть 50 минут без голов. Нужно забивать первыми, это плотная серия, здесь всё очень близко. Я был готов играть сегодня», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.