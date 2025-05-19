Защитник «Трактора»: «Магнитка» тоже вела 3-1 в финале, но кубок взял ЦСКА

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался о поражении команды от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Очередная встреча — за «Локомотивом». Старались что-то изменить, более обдуманно играли в силовой. Будем смотреть по следующему матчу, «Магнитка» вела 3-1 у ЦСКА три года назад, однако Кубок взял ЦСКА. Второй гол? Когда ты уступаешь в одну шайбу, больше шансов отыгрываться, но у нас выбора не было. Нужно продолжать давить, играть в свою игру», — передаёт слова Коромыслова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.