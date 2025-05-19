Нападающий «Локомотива» Берёзкин: особенный матч, пришлось много терпеть

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин подвёл итоги четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1, 3-1).

«Каждый матч — важный, но сегодня — особенный, пришлось много терпеть. Первый гол? Мы два раза отыгрывались и побеждали, даже если бы пропустили, фокусируемся на своей игре, если бы забили, дальше продолжаем, мы играем в хоккей. В следующей встрече будет сложно и нам, и им. Нужно фокусироваться на последнем шаге, болельщики станут нас поддерживать. Чему научили серии с «Авангардом», где после 3-1 доходили до седьмого матча? Не быть дураками», — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.