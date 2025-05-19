Форвард «Локомотива» Николаев: с Николаевым из «Трактора» нас путали в детстве

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев прокомментировал свой курьёзный гол в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3:1, 3-1).

«Не сразу увидел, что шайба изменила траекторию. Судья развёл руки, надо играть до конца любой момент, что дальше и случилось. Взлёт из ECHL в финал КХЛ? Как сказал Пашка Красковский, «терпение и труд всё перетрут». Тренер доверяет, если оправдывать доверие тренера, всё будет хорошо, стараюсь проводить на максимуме время, без разницы, сколько смен. Противостояние с Ильёй Николаевым из «Трактора»? Знаю, видел, были забавные истории, что нас в детстве путали на одном из турниров», — передаёт слова Николаева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.