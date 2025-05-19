Нападающий «Локомотива» Алексеев: находиться рядом с Радуловым — колоссальный опыт

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев после победы над «Трактором» (3:1, 3-1) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина рассказал об игре в одной команде с форвардом Александром Радуловым.

«Это финал, кайф получаешь после каждой игры. О чём думал, выходя на последнее меньшинство? Тренер определяет четвёрку, у нас каждый готов выйти и биться. В меньшинстве главное — брать шайбу на себя и выкидывать её поскорее. Хладнокровие «Локомотива»? Глобально не думаем, готовимся к игре. Саня Радулов заряжен каждый день, каждую тренировку, находиться рядом с ним — колоссальный опыт», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.