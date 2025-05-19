Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Локомотива» Алексеев: находиться рядом с Радуловым — колоссальный опыт

Нападающий «Локомотива» Алексеев: находиться рядом с Радуловым — колоссальный опыт
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев после победы над «Трактором» (3:1, 3-1) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина рассказал об игре в одной команде с форвардом Александром Радуловым.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

«Это финал, кайф получаешь после каждой игры. О чём думал, выходя на последнее меньшинство? Тренер определяет четвёрку, у нас каждый готов выйти и биться. В меньшинстве главное — брать шайбу на себя и выкидывать её поскорее. Хладнокровие «Локомотива»? Глобально не думаем, готовимся к игре. Саня Радулов заряжен каждый день, каждую тренировку, находиться рядом с ним — колоссальный опыт», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Сумасшедший гол «Локомотива» оказался победным! Ярославль — в шаге от Кубка Гагарина
Видео
Сумасшедший гол «Локомотива» оказался победным! Ярославль — в шаге от Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android