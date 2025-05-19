Илья Воробьёв заявил, что готов вернуться к работе в КХЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что не устал от хоккея и готов вернуться к работе в Континентальной хоккейной лиге.

«Перезагружаться мне особо не надо. Я смотрю финал Кубка Гагарина, хожу в разные шоу, на телевидение. У меня нет такого, что я устал от хоккея. Конечно, я готов к работе. И дело не в уровне команды, а в том, что должна быть какая-то идея», — приводит слова Воробьёва Odds.ru.

Напомним, специалист покинул ЦСКА в конце апреля 2025 года. Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.