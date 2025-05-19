Вячеслав Быков: «Трактор» ещё может сломать психологическое состояние «Локомотива»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков после поражения «Трактора» от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина выразил мнение, что челябинская команда ещё способна переломить игру в серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5) 0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5) 1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5) 1:3 Алексеев – 59:40 (en)
«Даже проигрывая в серии 0-3, вы можете переломить ход встречи. «Трактор» ещё может сломать психологическое состояние соперника, а с этим – и продолжение всей серии. Очень важна работа тренерских штабов в сериях игр плей-офф. Интерес к Кубку Гагарина только возрастает с каждым матчем», – приводит слова Быкова LiveResult.
«Трактор» уступает «Локомотиву» в серии со счётом 1-3. Следующий матч состоится 21 мая в Ярославле. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.
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