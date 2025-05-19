Вячеслав Быков: «Трактор» ещё может сломать психологическое состояние «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков после поражения «Трактора» от «Локомотива» (1:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина выразил мнение, что челябинская команда ещё способна переломить игру в серии.

«Даже проигрывая в серии 0-3, вы можете переломить ход встречи. «Трактор» ещё может сломать психологическое состояние соперника, а с этим – и продолжение всей серии. Очень важна работа тренерских штабов в сериях игр плей-офф. Интерес к Кубку Гагарина только возрастает с каждым матчем», – приводит слова Быкова LiveResult.

«Трактор» уступает «Локомотиву» в серии со счётом 1-3. Следующий матч состоится 21 мая в Ярославле. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.