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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 мая 2025 года

Сегодня, 19 мая, состоялся четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором челябинский «Трактор» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 мая 2025 года:

«Трактор» — «Локомотив» — 1:3.

Таким образом, ярославский клуб повёл в серии со счётом 3-1.

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

Следующую встречу команды проведут в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в среду, 21 мая. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.