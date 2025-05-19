Венгрия уступила Норвегии на ЧМ-2025, Казахстан опустился на последнее место в группе

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Минимальную победу одержали норвежские хоккеисты со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте забросил нападающий национальной команды Норвегии Ноа Стеен с передачи Микаэля Брандсегг-Нюгора.

Норвегия набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице группы B. Венгрия с тремя очками — на седьмом месте. Обе сборные не прошли в плей-офф турнира. Казахстан, в свою очередь, опустился на последнее место в группе и также лишился шансов на дальнейшее участие в турнире.