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Венгрия — Норвегия, результат матча 19 мая 2025, счет 0:1, ЧМ по хоккею 2025

Венгрия уступила Норвегии на ЧМ-2025, Казахстан опустился на последнее место в группе
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Венгрии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Минимальную победу одержали норвежские хоккеисты со счётом 1:0.

ЧМ-2025 . Группа B
19 мая 2025, понедельник. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Норвегия
0:1 Стеен (Брандсегг-Нюгор) – 06:28    

Единственную шайбу в матче на седьмой минуте забросил нападающий национальной команды Норвегии Ноа Стеен с передачи Микаэля Брандсегг-Нюгора.

Норвегия набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице группы B. Венгрия с тремя очками — на седьмом месте. Обе сборные не прошли в плей-офф турнира. Казахстан, в свою очередь, опустился на последнее место в группе и также лишился шансов на дальнейшее участие в турнире.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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