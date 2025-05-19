Финляндия победила сборную Канады в серии буллитов в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Канады и Финляндии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала финская сборная со счётом 2:1.

В основное время в составе канадцев шайбой отметился Райан О'Райлли с передачи Ноа Добсона. В составе финнов гол забил Патрик Пуйстола с передач Николаса Матинпало и Ханнеса Бьёрнинена.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказалась сборная Финляндии.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.