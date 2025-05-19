ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 19 мая, календарь, таблица

Сегодня, 19 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 19 мая:
Группа А. Франция — Словения — 1:3;
Группа В. Германия — Чехия — 0:5;
Группа В. Венгрия — Норвегия — 0:1;
Группа А. Канада — Финляндия — 1:2 Б.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.