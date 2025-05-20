Российского игрока «Вашингтона» задержала полиция с применением перцового баллона — ARL

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев был задержан полицией, сообщает ARL Now. Отмечается, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить перцовый баллон.

Инцидент произошёл около квартала Кларендон-бульвара, в барном районе Кларендона, но уже после закрытия заведений. Согласно полицейским радиопереговорам, всё случилось перед пиццерией Big Tony’s, напротив станции метро.

В полицейском отчёте указано, что «Александр Алексеев, 25 лет, из Арлингтона, штат Вирджиния, был арестован и обвинён в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Алексеев был доставлен в тюрьму округа Арлингтон в районе Кортхаус в 4:19 утра в субботу, но позже был освобождён. Дата судебного разбирательства пока не сообщается.