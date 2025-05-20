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В «Вашингтоне» отреагировали на задержание полицией Александра Алексеева

В «Вашингтоне» отреагировали на задержание полицией Александра Алексеева
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«Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на задержание российского защитника Александра Алексеева в США.

«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — приводит заявление представителя «Вашингтона» журналистка Эллисон Папсон в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллона и обвинён в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Алексеев был доставлен в тюрьму округа Арлингтон в районе Кортхаус в 4:19 утра в субботу, но позже был освобождён. Дата судебного разбирательства пока не сообщается.

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