В полиции рассказали подробности задержания российского хоккеиста «Вашингтона»

В полиции США рассказали подробности задержания российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева.

«Примерно в 3:26 утра 17 мая офицеры, патрулировавшие 3100-й квартал Кларендон-бульвара, были остановлены свидетелем, который сообщил об активной драке у входа в заведение.

Офицеры затем увидели, как подозреваемый участвует в физической потасовке с другим мужчиной. Когда офицеры подошли ближе, подозреваемый ударил другого мужчину, и один из полицейских применил перцовый баллончик при задержании. На месте происшествия подозреваемому была оказана медицинская помощь из-за воздействия перцового спрея», — приводит слова представителя полиции округа Арлингтон Кайи Дэниель ARLnow.

Ранее сообщалось, что Алексеев был задержан в состоянии алкогольного опьянения, но позже был освобождён.