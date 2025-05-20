Появились предполагаемые фото задержанного полицией российского игрока «Вашингтона»

Появились предполагаемые фото задержанного защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева.

Ранее сообщалось, что Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллона и обвинён в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что он принимал участие в драке около бара.

Фото: Фото: Fox5dc

Фото: Фото: Fox5dc

Фото: Фото: Fox5dc

Позже он был доставлен в тюрьму округа Арлингтон в районе Кортхаус в 4:19 утра в субботу, но был освобождён. Дата судебного разбирательства пока не сообщается.

В минувшем розыгрыше плей-офф Алексеев принял участие в десяти матчах и не отметился результативными действиями. В регулярном чемпионате на его счету восемь игр.