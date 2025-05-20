Генменеджер «Вашингтона» рассказал о разговоре с Овечкиным по поводу его будущего в НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о будущем в НХЛ российского нападающего Александра Овечкина.

«После окончания сезона я немного поговорил с ним — он отлично осознаёт, где находится в своей карьере, и что ему будет 40. Мало кто вообще играет в этом возрасте, а уж тем более забивает столько голов. Думаю, у него и Карбери отличные отношения, они могут открыто и честно говорить друг с другом, и надеюсь, что у них будет взаимопонимание по поводу роли и игрового времени в будущем», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.