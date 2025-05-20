Задержание игрока «Вашингтона» Алексеева, Клопп может возглавить «Рому». Главное к утру
Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев был задержан полицией США за драку в состоянии алкогольного опьянения, именитый тренер Юрген Клопп может возглавить итальянскую «Рому», московский ЦСКА сыграл вничью в дерби с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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