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20 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, ММА, баскетбол

Задержание игрока «Вашингтона» Алексеева, Клопп может возглавить «Рому». Главное к утру
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев был задержан полицией США за драку в состоянии алкогольного опьянения, именитый тренер Юрген Клопп может возглавить итальянскую «Рому», московский ЦСКА сыграл вничью в дерби с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В полиции рассказали подробности задержания российского хоккеиста «Вашингтона» Алексеева.
  2. Юрген Клопп согласился возглавить «Рому» — La Stampa.
  3. ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ, уступая в два мяча по ходу игры.
  4. Джон Джонс — о карьере в ММА: я закончил, с меня хватит.
  5. Генменеджер «Вашингтона» рассказал о разговоре с Овечкиным по поводу его будущего в НХЛ.
  6. «Ливерпуль» проиграл «Брайтону», дважды ведя в счёте по ходу игры в 37-м туре АПЛ.
  7. Венгрия уступила Норвегии на ЧМ-2025, Казахстан опустился на последнее место в группе.
  8. «Локомотив-Кубань» отыграл 17 очков и сравнял счёт в серии с «Зенитом» в 1/2 финала ЕЛ.
  9. Один из главных талантов мирового футбола Флориан Вирц выбрал клуб для продолжения карьеры.
  10. Защитник «Байера» Жереми Фримпонг прошёл медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль».
  11. Финляндия победила сборную Канады в серии буллитов в матче чемпионата мира — 2025.

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