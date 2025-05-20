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Александр Овечкин был замечен в казино с бутылкой пива

Александр Овечкин был замечен в казино с бутылкой пива
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был замечен в казино MGM National Harbor в компании одноклубника Коннора Макмайкла и ещё нескольких игроков столичной команды.

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, хоккеисты проводили время за игрой в блэкджек. На опубликованном снимке Овечкин запечатлён с бутылкой пива, а сам стол, за которым он находился, был огорожен — в его зоне присутствовала усиленная охрана.

«Никто к Ови не подходил. Его сектор был изолирован и охранялся. Он находился в окружении нескольких игроков «Кэпиталз». Я обналичил фишки и крикнул: “CAPS”, но реакции не последовало — охране это явно не понравилось. Серьёзных ставок они, судя по всему, не делали», — приводит слова очевидца RMNB.

«Вашингтон» завершил сезон, уступив «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли со счётом 1–4.

Овечкин в минувшем сезоне регулярного чемпионата забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача. Российский хоккеист превзошёл по голам в регулярках НХЛ Уэйна Гретцки, который удерживал данный рекорд на протяжении многих лет.

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