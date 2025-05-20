Сергей Бобровский вошёл в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги после опроса журналистов представил претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

В список главных претендентов вошёл российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

«Это седьмая игра финала Кубка Стэнли, кого вы хотите видеть в воротах? Для меня это Бобровский. Я твёрдо верю, что Бобровский должен был выиграть «Конн Смайт Трофи» в прошлом сезоне, когда «Пантерз» выиграли Кубок Стэнли. Для меня он — главный кандидат в этом сезоне, который может закончиться тем, что «Флорида» вновь выиграет главный трофей лиги», — сказано в статье.

Кроме Бобровского в список претендентов попали: Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), Томас Харли, Джейк Эттингер, Микко Рантанен (все — «Даллас Старз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).