The Athletic оценил будущее Овечкина в «Вашингтоне»

Журналист Шон Джентилль в статье на сайте The Athletic высказался о будущем российского нападающего Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин только что совершил один из самых замечательных прорывов в истории спорта. В 39 лет, сломав левую малоберцовую кость в середине сезона, он забил 27 голов в 43 играх, побив рекорд НХЛ по количеству голов. Способность к забрасыванию шайб, очевидно, всё ещё присутствует.

В конце концов, особенно в серии с «Каролиной», у Овечкина ничего не было. Если Овечкин всё же был выдохшимся, пусть так и будет — сломанная малоберцовая кость, погоня за рекордом, которая случается раз в поколение и т. д. У него были веские оправдания. Однако если это станет нормой, у «Вашингтона» возникнут довольно серьёзные проблемы.

Карбери заслуживает огромной похвалы за то, что он поставил Овечкина в положение, позволяющее побить рекорд Уэйна Гретцки и при этом помогать команде в сезоне. Тем не менее, если голы Алекса иссякнут, берегитесь», — сказано в статье.