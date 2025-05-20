Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic оценил будущее Овечкина в «Вашингтоне»

The Athletic оценил будущее Овечкина в «Вашингтоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Шон Джентилль в статье на сайте The Athletic высказался о будущем российского нападающего Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин только что совершил один из самых замечательных прорывов в истории спорта. В 39 лет, сломав левую малоберцовую кость в середине сезона, он забил 27 голов в 43 играх, побив рекорд НХЛ по количеству голов. Способность к забрасыванию шайб, очевидно, всё ещё присутствует.

В конце концов, особенно в серии с «Каролиной», у Овечкина ничего не было. Если Овечкин всё же был выдохшимся, пусть так и будет — сломанная малоберцовая кость, погоня за рекордом, которая случается раз в поколение и т. д. У него были веские оправдания. Однако если это станет нормой, у «Вашингтона» возникнут довольно серьёзные проблемы.

Карбери заслуживает огромной похвалы за то, что он поставил Овечкина в положение, позволяющее побить рекорд Уэйна Гретцки и при этом помогать команде в сезоне. Тем не менее, если голы Алекса иссякнут, берегитесь», — сказано в статье.

Материалы по теме
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android