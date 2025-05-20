Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2025 на 20 мая

20 мая в Дании и Швеции продолжится чемпионат мира по хоккею — 2025. В этот день состоятся последние шесть матчей группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Расписание матчей ЧМ-2025 по хоккею 20 мая (время — московское):

13:20. Группа А. Латвия — Австрия;

13:20. Группа В. Швейцария — Казахстан;

17:20. Группа А. Словакия — Финляндия;

17:20. Группа В. Чехия — США;

21:20. Группа А. Швеция — Канада;

21:20. Группа В. Германия — Дания.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.