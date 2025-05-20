В ФХР ответили на вопрос, будут ли оспаривать отстранение России на сезон-2025/2026

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, будет ли ФХР оспаривать отстранение национальных команд России на сезон-2025/2026 от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— В феврале этого года член совета Международной федерации хоккея Павел Буре рассказал, что ФХР может до 20 мая подать апелляцию на решение Международной федерации продлить отстранение российских команд на сезон-2025/2026. Собирается ли ФХР в итоге оспаривать решение совета?

— На самом деле ИИХФ со своим решением не является последней инстанцией. Сейчас всё будет зависеть от того, как будет развиваться процесс переговоров [по конфликту на Украине]. Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то мы знаем, что, скорее всего, позиция МОК будет более лояльной по отношению к нам. И мы тогда сможем начать этот процесс возвращения наших команд. Тут вопрос не в апелляции, а в том, как говорит президент России, какая ситуация на земле. Если боевые действия будут остановлены, то у нас ситуация с международным хоккеем сразу изменится, — приводит слова Курбатова ТАСС.