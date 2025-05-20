Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ФХР ответили на вопрос, будут ли оспаривать отстранение России на сезон-2025/2026

В ФХР ответили на вопрос, будут ли оспаривать отстранение России на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос, будет ли ФХР оспаривать отстранение национальных команд России на сезон-2025/2026 от Международной федерации хоккея (ИИХФ).

— В феврале этого года член совета Международной федерации хоккея Павел Буре рассказал, что ФХР может до 20 мая подать апелляцию на решение Международной федерации продлить отстранение российских команд на сезон-2025/2026. Собирается ли ФХР в итоге оспаривать решение совета?
— На самом деле ИИХФ со своим решением не является последней инстанцией. Сейчас всё будет зависеть от того, как будет развиваться процесс переговоров [по конфликту на Украине]. Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то мы знаем, что, скорее всего, позиция МОК будет более лояльной по отношению к нам. И мы тогда сможем начать этот процесс возвращения наших команд. Тут вопрос не в апелляции, а в том, как говорит президент России, какая ситуация на земле. Если боевые действия будут остановлены, то у нас ситуация с международным хоккеем сразу изменится, — приводит слова Курбатова ТАСС.

Материалы по теме
Буре заявил, что ФХР обжалует решение по недопуску России на чемпионат мира до 20 мая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android