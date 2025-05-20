Ковальчук назвал самого недооценённого российского хоккеиста

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук заявил, что считает нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина самым недооценённым российским хоккеистом.

— Можете ли вы выделить российского хоккеиста, которого, на ваш взгляд, и правда недооценивают?

— Для меня непонятная ситуация произошла, когда в 100 лучших хоккеистов не включили Женю Малкина. Он выиграл три Кубка Стэнли, море индивидуальных призов. Он обязан быть в этом списке. Отмечу только это, а в остальном все наши хоккеисты достойно представляют Россию. Когда мы вернёмся на мировую арену, наша сборная будет очень сильной, — цитирует Ковальчука Sport24.