М. Ткачук: «Торонто» был бы невероятной командой, если бы не их безумный цирк в окружении

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, «пантеры» одержали победу над канадском командой со счётом 4-3 в серии Кубка Стэнли.

«Если бы их команда не была в Торонто и не их безумный цирк в окружении, они были бы невероятным клубом. У нас нет такого во «Флориде», — заявил Ткачук в подкасте Spittin' Chiclets.

Напомним, первую путёвку в финал Кубка Стэнли — 2025 разыграют между собой «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». За вторую путёвку поспорят «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Отметим, что в прошлом сезоне главный трофей НХЛ завоевала «Флорида».