Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно новое место работы Петериса Скудры

Стало известно новое место работы Петериса Скудры
Комментарии

Специалист Петерис Скудра стал новым главным тренером словацкого клуба «Прешов». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Самая важная новость заключается в том, что Петерис Скудра возглавит наш клуб в новом сезоне! Мы очень рады, что Марек Заграпан остаётся в команде в роли ассистента тренера. К нему присоединится наш воспитанник и бывший игрок Владимир Михалик, который дебютирует на тренерском поприще. Новым лицом на нашей скамейке запасных и в нашем клубе станет белорусский ассистент главного тренера Сергей Шепетюк», — сказано в сообщении клуба.

Напомним в сезоне-2024/2025 Скудра возглавлял словацкий клуб «Липтовский Микулаш».

Материалы по теме
Латвийский специалист Петерис Скудра возглавил словацкий «Липтовски Микулаш»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android