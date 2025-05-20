Стало известно новое место работы Петериса Скудры

Специалист Петерис Скудра стал новым главным тренером словацкого клуба «Прешов». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Самая важная новость заключается в том, что Петерис Скудра возглавит наш клуб в новом сезоне! Мы очень рады, что Марек Заграпан остаётся в команде в роли ассистента тренера. К нему присоединится наш воспитанник и бывший игрок Владимир Михалик, который дебютирует на тренерском поприще. Новым лицом на нашей скамейке запасных и в нашем клубе станет белорусский ассистент главного тренера Сергей Шепетюк», — сказано в сообщении клуба.

Напомним в сезоне-2024/2025 Скудра возглавлял словацкий клуб «Липтовский Микулаш».