Дементьев рассказал, за счёт чего «Локомотив» обыгрывает «Трактор» в финале КХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев раскрыл, за счёт чего «Локомотив» обыгрывает «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

«Локомотив» побеждает в серии с «Трактором» за счёт настырности и работоспособности, а также за счёт запаса мастерства игроков. Длинную лавочку сюда тоже можно отнести. У них огромное желание и усердие во всех линиях состава. Это всё в совокупности даёт результат», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.