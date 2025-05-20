Дементьев рассказал, за счёт чего «Локомотив» обыгрывает «Трактор» в финале КХЛ
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев раскрыл, за счёт чего «Локомотив» обыгрывает «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5) 0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5) 1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5) 1:3 Алексеев – 59:40 (en)
«Локомотив» побеждает в серии с «Трактором» за счёт настырности и работоспособности, а также за счёт запаса мастерства игроков. Длинную лавочку сюда тоже можно отнести. У них огромное желание и усердие во всех линиях состава. Это всё в совокупности даёт результат», — приводит слова Дементьева Vprognoze.
Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников. 21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.
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