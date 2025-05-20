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КХЛ представила номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2024/2025.

Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» Мск), Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Даниил Исаев:

Регулярный чемпионат: 41 игра, 29 побед, 92,4% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,61, восемь матчей «на ноль».

Плей-офф: 20 игр, 15 побед, 93,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,56, два матча «на ноль».

Владислав Подъяпольский:

Регулярный чемпионат: 42 игры, 18 побед, 93,8% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,04, пять матчей «на ноль».

Плей-офф: 11 игр, 6 побед, 93,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,15.

Никита Серебряков:

Регулярный чемпионат: 34 игры, 19 побед, 92,6% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,41, два матча «на ноль».

Плей-офф: 13 игр, 7 побед, 94,1% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,88, один матч «на ноль».

Победителями этой награды становились Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Ерёменко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдвард Паскуале, Иван Федотов, Никита Серебряков и Даниил Исаев. Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая 2025 года.