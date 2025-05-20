Плющев: по поводу пассажиров в «Торонто» должен решать тренер, а не Мэттьюс

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на высказывание нападающего Остона Мэттьюса после вылета из Кубка Стэнли о том, что в составе «Торонто Мэйпл Лифс» было много пассажиров.

«У Остона работают личные амбиции, всё-таки он очень много забивает и отдаёт, и хочет такого же от партнёров. А по поводу пассажиров в команде должен решать тренер, а не Мэттьюс. Остон должен делать свою работу, остальное определяет штаб. Конечно, ему обидно, что назабрасывал кучу шайб за сезон, а команда не очень сыграла. Видимо, в «Торонто» есть проблемы внутри коллектива», – цитирует Плющева «Советский спорт».