Защитник «Салавата» Василевский: думали, что приедем в Новосибирск и накидаем им 5-6 шайб

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о ходе серии Кубка Гагарина — 2025 с «Сибирью» (4-3).

– С «Сибирью» вы начали мощно, разгромные победы, но потом позволили сопернику вернуться в серию. Что случилось?

– После двух домашних побед с разницей в 15:2 подумали, что приедем в Новосибирск и также накидаем по пять-шесть шайб и спокойно заберём серию 4-0. Но «Сибирь» — молодцы. Им некуда было отступать после двух таких оглушительных поражений. Они не могли проиграть третий матч перед своими болельщиками. Молодцы, собрались, поймали кураж, дома у них отличная поддержка. В третьем матче их вратари здорово подтащили. Они вернули интригу в серию. С ними было приятно играть, — приводит слова Василевского «ВсеПроСпорт».