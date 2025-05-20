«Автомобилист» заключил новый контракт с Евгением Кашниковым

Защитник Евгений Кашников продолжит выступать за «Автомобилист». С 22-летним хоккеистом заключён односторонний контракт на два сезона. Новое соглашение Кашникова с клубом рассчитано до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Евгений выступает в КХЛ с 2022 года, а состав «Автомобилиста» пополнил год назад в результате обмена с «Нефтехимиком». В дебютном за «Автомобилист» сезоне на счету молодого игрока обороны 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и семь — в Кубке Гагарина. Всего 22-летний Кашников набрал 6 (0+6) очков в регулярке.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.