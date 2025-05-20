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Яшкин – о последнем матче «Ак Барса» в сезоне: по счёту, конечно, позор. Нечего добавить

Яшкин – о последнем матче «Ак Барса» в сезоне: по счёту, конечно, позор. Нечего добавить
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение в последнем матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (1:6, 2-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

— Если бы практика поездок по Татарстану сохранилась, то наверняка фанаты спрашивали бы вас про счет 1:6 в последней игре серии с «Динамо». Как бы объясняли?
— По счету, конечно, это позор. Тут ничего не добавить. По-прежнему много мыслей и эмоций по последней игре. Считаю, что сказался результат предыдущих трех игр: мы уступили в каждой, но и в каждой почти вернулись, до сирены атаковали. Это стоило много сил, и каждый раз в итоге получали отрицательные эмоции, ведь не спасли матч, хотя в каждом было близко. В шестой игре опять начали с двух нелепых голов. Стало совсем тяжело, а сил не так много оставалось, чтобы опять пускаться в погоню. Кинулись, свое не забили, а нас на ошибках ловили, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным
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