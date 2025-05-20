Яшкин – о последнем матче «Ак Барса» в сезоне: по счёту, конечно, позор. Нечего добавить

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение в последнем матче серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» (1:6, 2-4).
— Если бы практика поездок по Татарстану сохранилась, то наверняка фанаты спрашивали бы вас про счет 1:6 в последней игре серии с «Динамо». Как бы объясняли?
— По счету, конечно, это позор. Тут ничего не добавить. По-прежнему много мыслей и эмоций по последней игре. Считаю, что сказался результат предыдущих трех игр: мы уступили в каждой, но и в каждой почти вернулись, до сирены атаковали. Это стоило много сил, и каждый раз в итоге получали отрицательные эмоции, ведь не спасли матч, хотя в каждом было близко. В шестой игре опять начали с двух нелепых голов. Стало совсем тяжело, а сил не так много оставалось, чтобы опять пускаться в погоню. Кинулись, свое не забили, а нас на ошибках ловили, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.
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