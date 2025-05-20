Капитан «Ак Барса» разобрал выступление команды в Кубке Гагарина — 2025

Нападающий и капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин подвёл итог выступления команды в Кубке Гагарина — 2025.

— Максим Чудинов, разбирая серию для «Чемпионата», заявил, что «Динамо» прибило «Ак Барс» своим хладнокровием, реализацией, с третьей игры начали наказывать практически за каждую ошибку. Согласны?

— Отчасти. Это вопрос не шестой игры, а всей серии. Даже если посмотреть на статистику первых двух встреч — они нас перебросали в два раза, а мы победили. А в оставшихся четырёх матчах мы практически всё время давили, хотя на последний надо смотреть отдельно. Но в трёх точно. Пара бросков, пара моментов, может, где-то большинство, реализованное в нужный момент. Очень был нужен прилив сил, причём не физических, а внутренних, эмоциональных. Любой важный гол мог их обеспечить. А вот эти поражения, когда кажется, что не хватило совсем чуть-чуть, действовали угнетающе.

— Интересно, что свои четыре матча без ошибок с полным хладнокровием и концентрацией были, но пришлись на конец серии с «Автомобилистом» и на начало — с «Динамо». Почему не получилось выдержать этот ритм?

— По какой причине — сложно сказать, но команда не такая уж опытная. Мало кто проходил во вторые, третьи раунды. Понятно, что были ребята, кто выигрывал кубки, но в целом команда достаточно молодая. Как один общий коллектив — такие моменты важно пройти, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.