Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, не стал ли «Ак Барс» клубом-середняком КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, не стала ли казанская команда клубом-середняком в КХЛ.

— На итоговой пресс-конференции руководства, пожалуй, самый важный для болельщиков вопрос звучал: «Не стал ли «Ак Барс» середняком?». У вас есть ответ?

— Когда мы выходили на шестую игру серии с «Автомобилистом» и были в одном поражении от вылета, признаюсь, вообще не переживал. Ты же видишь ребят, видишь раздевалку, эта общая уверенность в победе всегда чувствуется. С учётом уровня соперника в этом, думаю, и есть ответ на ваш вопрос. В средних командах такого ощущения не словить. Другое дело, что мы весь сезон искали стабильность, после двух-трёх хороших матчей шёл спад на одну-две игры. К плей-офф мы вроде устранили этот момент, но, как оказалось, не полностью. После тяжёлой первой серии концентрации на всю следующую не хватило. В игре в хоккей мы «Динамо» не уступили, но в ключевых эпизодах соперник был лучше, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.