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Яшкин – о якобы конфликте с Гусевым: он меня кормит пасами, а я буду просить его убрать?

Яшкин – о якобы конфликте с Гусевым: он меня кормит пасами, а я буду просить его убрать?
Аудио-версия:
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о своих отношениях с нападающим московского «Динамо» Никитой Гусевым.

— Статус капитана затянул или, если вам предложат на следующий год, допустим, стать ассистентом, будет ли внутри какой-то протест?
— Думаю, надо смотреть по ситуации. Мало кому было бы приятно, если бы его снимали с капитанства, но надо понимать конкретные причины. Вот взять «Динамо», где по ходу сезона поменяли капитана с Гусева на Ожиганова. Мы с ними обсуждали этот момент, они говорят, что пошло на пользу. В «Торонто» Тавареса меняли на Мэттьюса. Есть разные ситуации. Одно понятно – команде предстоит очень тяжелое, интересное и важное лето. Поживем-увидим.

— То есть вы и с Гусевым дружите? Ведь прицепом к слухам о вашем влиянии на тренеров всегда шел пример, что именно по вашему совету Никиту убрали из состава СКА во время полуфинала с ЦСКА два года назад.
— Конечно, друзья. Это настолько абсурд: человек меня кормит передачами на пустые ворота, а я буду просить его убрать из состава? Надо быть сумасшедшим. Для любого, кто внимательно следит за хоккеем, – это просто смешно. Тем, кто в подобную чушь верит, надо просто задуматься о логике, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным
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