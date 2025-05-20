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«По нулям». Яшкин рассказал об отношениях с чешской прессой и федерацией хоккея

«По нулям». Яшкин рассказал об отношениях с чешской прессой и федерацией хоккея
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что совсем не общается с представителями чешской прессы и Федерации хоккея Чехии.

— Вы ввели в Казани новую послематчевую традицию – Яшкин-шоу.
— Всегда, где бы я ни играл, пытался отблагодарить фанатов. Это идёт от моих хоккейных корней. Где я вырос, фанаты очень ярко и эмоционально отмечают победы. Когда был маленьким, смотрел за играми отца на фан-секторе и видел, как игроки его команды после побед садились на лёд и просто слушали, как трибуны поют. Это многолетняя традиция. Всегда мечтал, что однажды буду делать что-то подобное. Очень здорово чувствовать единение команды с трибунами. Очень хочу, чтобы в Казани появилась какая-нибудь своя особенная традиция. Когда я еду с шарфом, а весь стадион машет вместе с тобой – невероятные эмоции. Кайф.

— Раз вы вспомнили про Чехию, интересно узнать, как развиваются ваши отношения с местной прессой и федерацией.
— В этом году по нулям. Никаких упоминаний, никакой связи. Что объяснимо, — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Яшкиным читайте на «Чемпионате»:
«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным
Эксклюзив
«Просить убрать из состава Гусева? Надо быть сумасшедшим». Откровенное интервью с Яшкиным
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