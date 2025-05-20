Сушинский назвал игрока «Локомотива», который может заиграть в НХЛ

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский считает, что нападающий «Локомотива» Даниил Бут может заиграть в НХЛ.

«Бут уже задрафтован, а в КХЛ он быстро прогрессирует. У него хорошие физические кондиции, думающая хоккейная голова. Благодаря этим факторам у него есть шанс заиграть в НХЛ», — приводит слова Сушинского LiveResult.

20-летний Бут в регулярном сезоне-2024/2025 провёл 57 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету форварда 14 матчей и 1 (0+1) очко. Напомним, «Локомотив» ведёт в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» со счётом 3-1.