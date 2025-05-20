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Нападающий «Локомотива» Паник рассказал, в чём Россия похожа на Словакию

Нападающий «Локомотива» Паник рассказал, в чём Россия похожа на Словакию
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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (3-1) и рассказал о жизни в России.

«Какого-то большого секрета наших побед нет. Играем единым кулаком, у нас дух победителей, мы поймали свою игру и уверенно идём к цели. Соперник силён, с ним надо быть начеку в каждой смене, поэтому где-то терпим и по возможности атакуем. Конечно, хочется закончить серию быстрее, но надо держать голову холодной, в хоккее всё может быть.

Мне пришлось подстраиваться под стиль команды, когда я только приехал. Россия похожа на Словакию, менталитет, погода, люди очень дружелюбные, относятся по-братски. Поначалу мне приходилось делать больше черновой работы, но для меня это вообще не проблема. И как известно, оборона выигрывает кубки», — цитирует Паника Metaratings.

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