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«Если Саша говорит — надо прислушаться». Бучневич — о совете Мичкову от Овечкина

«Если Саша говорит — надо прислушаться». Бучневич — о совете Мичкову от Овечкина
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о совете от российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина форварду «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову. В ходе сезона в одном из интервью Овечкин положительно оценил игру Мичкова, но посоветовал меньше «выпендриваться».

«Играл против Мичкова один раз, во второй травмирован был. Вижу, что забивной, не боится лезть в обводку, бросать, креативит, и это уже хорошо. У всех молодых бывают тяжёлые моменты, когда тебя «придушат» или ты сам корону наденешь, забьёшь пару голов и начнешь думать: я в порядке, король. У всех такое бывает, и это нормально. Надо просто продолжать работать.

Слышал, что у него есть что-то такое, хотя я от Мичкова на льду ничего не слышал. Если Саша говорит — значит, надо прислушаться», — приводит слова Бучневича ТАСС.

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