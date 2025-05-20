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«Игорь Никитин придумал сюрприз для Бенуа Гру». Фастовский — о четвёртом матче финала КХЛ

«Игорь Никитин придумал сюрприз для Бенуа Гру». Фастовский — о четвёртом матче финала КХЛ
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Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил тренерский ход наставника «Локомотива» Игоря Никитина в четвёртом матче финальной серии с «Трактором» (3:1, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

«Я бы вообще обратил внимание на четвёртый матч. Мне кажется, Игорь Никитин придумал сюрприз для Бенуа Гру, и Гру к этому был не готов. «Трактор» не готов был к тому, что «Локомотив» будет играть не активно, а вторым номером. До этого «Локомотив» явно доминировал, это их подход — мощь, которая сминает всех на своём пути. А в четвёртом матче «Локомотив» не идёт вперёд, выстраивается 1-3-1, и «Трактор» попадает в тупик. «Локомотив» всегда первый период играет активно, а тут — оп, и не так. Видно было, что игроки «Трактора» начали нервничать», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.

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