«Игорь Никитин придумал сюрприз для Бенуа Гру». Фастовский — о четвёртом матче финала КХЛ

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил тренерский ход наставника «Локомотива» Игоря Никитина в четвёртом матче финальной серии с «Трактором» (3:1, 3-1).

«Я бы вообще обратил внимание на четвёртый матч. Мне кажется, Игорь Никитин придумал сюрприз для Бенуа Гру, и Гру к этому был не готов. «Трактор» не готов был к тому, что «Локомотив» будет играть не активно, а вторым номером. До этого «Локомотив» явно доминировал, это их подход — мощь, которая сминает всех на своём пути. А в четвёртом матче «Локомотив» не идёт вперёд, выстраивается 1-3-1, и «Трактор» попадает в тупик. «Локомотив» всегда первый период играет активно, а тут — оп, и не так. Видно было, что игроки «Трактора» начали нервничать», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.